Oasport.it - LIVE Svezia-Italia 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre avanti all’intervallo grazie a Severini

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFine primo tempo! 45+2 Brava Di Guglielmo a guadagnarsi un fallo importante.2 minuti di recupero! 45? Mette dentro Rolfo, sporca Di Guglielmo e ci arriva agilmente Giuliani.44? Si sta rifiatando in campo. Ottimo recupero di Caruso. Ritmo sceso leggermente in questa fase finale di primo tempo.42? Riparte Linari dopo aver fintato il passaggio. Fase di impostazione azzurra molto buona.40? Boattin per Beccari. Non trovano l’intesa giusta. Ripartono le svedesi.39? Mura Boattin con il corpo su Kaneryd. Momento clou del match per andare.38? Alcune volte troppo prevedibili lene. Si gioca molto a centrocampo in questa frazione.37? Tentativo di Ageldahl dalla distanza. Alto sopra la traversa.35? Manovra lunga e molto accurata della