Decreto sicurezza scontri al sit-in nel centro di Roma Cariche delle forze dell’ordine

Decreto sicurezza. In piazza della Rotonda gli attivisti della Rete No ddl sicurezza-A pieno regime. Poco dopo le 18.30, un gruppo di manifestanti si è mosso in direzione di palazzo Chigi, provando a forzare il blocco delle forze dell'ordine. Dopo 15 minuti di tensione e lanci di bottiglie, gli agenti hanno caricato utilizzando gli scudi antisommossa. Poi i manifestanti sono tornati al centro della piazza.Piantedosi: "Tutela legale a forze ordine non è immunità" "La tutela legale è un supporto economico agli appartenenti delle forze dell'ordine, non significa immunità alle forze dell'ordine, si tratta di un supporto economico ma non è immunità". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa post Cdm, precisando che "non è una immunità neanche indirettamente".

