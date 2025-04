Laprimapagina.it - Tutela per chi ci protegge: il Governo Meloni al fianco di forze dell’ordine e cittadini

Leggi su Laprimapagina.it

In un momento storico in cui la sicurezza rappresenta una delle priorità del Paese, ilguidato dalla presidente del Consiglio Giorgiacompie un passo deciso adi chi ogni giorno veglia sull’ordine pubblico e sulla protezione dei: le, i militari e il personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico. Unaconcreta, attesa da anni, che prende forma attraverso un decreto-legge già approvato in Consiglio dei ministri e che entrerà in vigore immediatamente.«Prevedremo una specificalegale a favore del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico», ha dichiarato. «I nostri agenti di polizia e i nostri militari che dovessero essere indagati o imputati per fatti inerenti al servizio potranno continuare a lavorare e lo Stato sosterrà le loro spese legali, fino ad un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento.