Secoloditalia.it - Femminicidio di Ilaria Sula, l’ex ai pm: “L’ho accoltellata al collo in camera mia mentre era di spalle. Ho fatto tutto da solo”

Ha negato di aver premeditato l’omicidio e di avere avuto complici. È durato oltre 5 ore l’interrogatorio per la convalida del fermo a Regina Coeli di Mark Antony Samson,fidanzato filippino, reo confesso dell’uccisione di, la studentessa scomparsa lo scorso 25 marzo dalla sua casa di Roma e ritrovata senza vita il 2 aprile in una grossa valigia scaraventata in un dirupo nei pressi del Comune di Poli. “Hoda” ha detto il 23enne durante l’interrogatorio. “Ho avuto un raptus, ho agito di impulso», avrebbe detto al gip. A Samson è stato contestato l’omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva e l’occultamento di cadavere per aver tentato di sbarazzarsi del corpo della ragazza, lanciandolo, dopo averlo chiuso in una valigia, in un burrone. “uccisa per gelosia, ma amavo», avrebbe aggiunto l’assassino di