Condannate Michele Emiliano Per la Procura di Bari il governatore è colpevole di diffamazione aggravata

Rischia di pagare caro lo show del 2018 a Rete 4 il: un triste show che potrebbe costargli almeno duemila euro. Ladiha infatti chiesto la condanna al pagamento di una multa da 2.000 euro nei confronti del presidente della Regione Puglia,, pernei confronti dell’ex consigliere comunale Luigi Cipriani, responsabile del movimento politico ‘Riprendiamoci il futuro’.a Rete 4 aveva attaccato la visita di SalviniI fatti per cuifu querelato (e poi finì a processo) risalgono al 2018, e alle frasi che ilpronunciò in una trasmissione televisiva di Rete4 del 13 settembre di quell’anno, in occasione della visita dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aparlò di alcuni circoli privati definendoli “circoli della birra”, “equivoci nelle relazioni con la criminalità organizzata”, riferendosi proprio alla visita che Salvini fece quel giorno nel circolo di Cipriani nel quartiere Libertà.