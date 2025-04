FC 25 Obiettivo Live | Diventa Immortale – Idolo locale da fare in Rush

Obiettivo Live: Diventa Immortale – Idolo locale da fare in Rush uscito in data 4 aprile 2025. Questo Obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana!

Nuovo Obiettivo Diventa Immortale – Idolo locale

Completa questo gruppo per scegliere un percorso per il tuo giocatore Diventa Immortale! Ottieni un consumabile EVO che assegna la pos. CDC O COC con ruoli e bonus alle statistiche rilevanti e TOT 90!

Numero di incarichi da completare: 4
Premi finale: 1x 1 di 2 posizione COC/CDC
Inizio 4 aprile – Scadenza: 18 aprile 

Giocane 6 in Rush
Gioca 6 partite Rush con il tuo oggetto giocatore Diventa Immortale.
Premio: 1x 84+ x4 Rare Gold Players Pack Non scambiab.

