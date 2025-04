Ilfattoquotidiano.it - Guerra dei dazi, Meloni convoca le categorie e ostenta tranquillità: “Panico e allarmismo possono fare più danni”

Vertice di governo lunedì, poi martedì l’incontro con i rappresentanti delle varieproduttive. Ma la parola d’ordine di Giorgianel corso del Consiglio dei ministri di lunedì è stata soprattutto una: calma, perché “piùdei”. Le imprese, però, esigono risposte rapide e un piano d’azione che miri a limitare il più possibile l’impatto inevitabile sull’economia italiana ed europea.A questa richiesta, però, il governo non è ancora in grado di dare una risposta. Per questo si riunirà di nuovo lunedì per stabilire quale strategia adottare in risposta aiimposti da Donald Trump che, in questo caso, non sembra aver badato troppo al legame col governo di Roma, colpendolo proprio come le altre cancellerie europee. “Ho deciso di chiedere ai due vicepremier, al ministro dell’Economia, dell’Industria, dell’Agricoltura, delle Politiche Europee di vederci lunedì pomeriggio e di portare ciascuno per la propria competenza uno studio sull’impatto che questa situazione può avere per la nostra economia”, ha detto, da quanto si apprende, nel corso del Cdm.