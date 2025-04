Oasport.it - Berrettini può regalare a Sinner la certezza del n.1 dopo la squalifica! Gli scenari a Montecarlo

Janniksta scontando unadi tre mesi e tornerà in campo agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico di Roma. Il fuoriclasse altoatesino svetta in testa al ranking ATP con 10.330 punti all’attivo, ma ne perderà 600 nelle prossime settimane (400 per la semifinale ae 200 per i quarti a Madrid) e dunque si presenterà nella Capitale con all’attivo 9.730 punti.Il vincitore degli ultimi due Australian Open potrebbe giocare nella Città Eterna da numero 1 del mondo, ma non ne ha ancora la matematica. Il tedesco Alexander Zverev, al momento secondo nella graduatoria internazionale con 7.645 punti, potrebbe infatti operare il sorpasso, ma non deve più sbagliare un colpo nel mese all’orizzonte: deve vincere i Masters 1000 die Madrid e il torneo ATP 500 di Barcellona per balzare a quota 9.