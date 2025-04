Beach soccer sorteggiati i gironi del Mondiale | l’Italia sfiderà Brasile Oman ed El Salvador

Leggi su Sportface.it

Sono statioggi ideidi, in scena a partire dal primo maggio 2025 nelle Seychelles., che arriva alla rassegna iridata da vicecampione, è stata inserita nel Gruppo D insieme al, campione del mondo in carica,ed El. L’esordio degli azzurri è in programma per venerdì 2 contro l’, con la partita che inizierà alle 17:00 italiane. Due giorni più tardi, domenica 4,ilalle 21:00. Si tratterà di un incontro fondamentale per l’accesso alla fase a eliminazione diretta. L’ultima volta che le due formazioni si sono incontrate è stato un anno fa, a Dubai, per la finale di Coppa del Mondo. Il girone della formazione tricolore si concluderà martedì 6 maggio con la partita contro Elalle 17:00.Il commissario tecnico Emiliano Del Duca commenta i risultati dei sorteggi: “A prescindere dal sorteggio, noi dobbiamo pensare a lavorare bene fino alritrovando quello spirito e quella voglia che ci hanno sempre contraddistinto.