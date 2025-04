Movieplayer.it - Tradimento, anticipazioni 5 aprile: Guzide scopre che Oylum è incinta

La giudicesta per scoprire qualcosa di sconvolgente sulla figlia:. La notizia avrà delle conseguenze, non solo sulla sua famiglia. Ecco cosa succederà nell'episodio di domani di, in onda alle 14.45 su Canale 5. Nuovo appuntamento domani alle 14.45 con la soap, in onda su Canale 5 con due nuovi episodi. La giudice, dopo essersi resa conto che rinunciare a Sezai è stato un errore, dovrà fare i conti con una notizia inaspettata: sua figlia, e in più si è anche fidanzata con Behram. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'ultimo appuntamento con la soap, che ora raddoppia al venerdì (va in onda sia al pomeriggio che in prima serata), abbiamo trovato un Tarik stranamente ravveduto. L'avvocato ha chiesto perdono ai figli, all'ex moglie e non .