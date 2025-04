Baldino a Fanpage it | “M5s in piazza contro la lucida follia bellicista del governo e di quest’Europa”

Leggi su Fanpage.it

Il M5s scende indomaniil piano di riarmo di Ursula von der Leyen. Vittoria(M5s) a.it: "La corsa al riarmo? Una, con una narrativa costruita a tavolino, alimentando paura e terrore. Noi siamo per l'Europa, ma vogliamo affermare chiaramente che non siamo per quest'Europa".