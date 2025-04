L’imperatore Traiano in consiglio comunale.

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 4 aprile 2025 – La celebrazione del 33° anniversario della fondazione del Comune di Fiumicino, è stata arricchita dalla svelatura del prototipo della Statua di, realizzata dal maestro internazionale Alessandro Romano, alta 1,5 metri e simbolicamente ricca di significato sulla potenza e sulla pace.Alessandro Romano, artista di fama internazionale, è stato definito da Vittorio Sgarbi e dalla critica come “l’artista della grande scultura internazionale, come l’avrebbero intesa Michelangelo, Bernini e Rodin. La sua arte, apprezzata a livello mondiale, è un incontro tra virtuosismo tecnico e ricerca concettuale, sempre tesa a comunicare messaggi forti e chiari senza artifici. Con quest’ opera, donata alla Città di Fiumicino, Romano ha consolidato la sua reputazione come uno degli artisti contemporanei più brillanti nel panorama della scultura, capace di unire bellezza formale e profondità emotiva.