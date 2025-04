Il primo e forse l' ultimo Monza-Como in Serie A

Monza-Como in Serie A. L’epifania vale anche lo sfizio della cabala, perché sabato sarà tripla cifra: 100 come la quota di ebollizione e pienezza matematica della misurazione percentuale, traguardo di perfezione dopo una vita di 29 vittorie monzesi, 32 pareggi e 38 urrà lariani. Ma soprattutto partita che sembra destinata a restare ultimo rendez vous a tempo indeterminato, visto che la classifica relega Nesta sul fondo e ormai con più di un piede in B, dopo 15 punti in 30 partite. C’era una volta il Monza di Fininvest, quello dei 52 punti da neopromossa e la qualificazione in Conference League mancata negli ultimi 90 minuti stagionali, oggi c’è il ricchissimo Como degli Hartono. Che spende sul mercato come una top d’Europa, che come all’altra estremità di Brianza sceglie un campione del mondo da mettere in panchina. Ilfoglio.it - Il primo (e forse l'ultimo) Monza-Como in Serie A Leggi su Ilfoglio.it Mai s’era visto un derbyinA. L’epifania vale anche lo sfizio della cabala, perché sabato sarà tripla cifra: 100 come la quota di ebollizione e pienezza matematica della misurazione percentuale, traguardo di perfezione dopo una vita di 29 vittorie monzesi, 32 pareggi e 38 urrà lariani. Ma soprattutto partita che sembra destinata a restarerendez vous a tempo indeterminato, visto che la classifica relega Nesta sul fondo e ormai con più di un piede in B, dopo 15 punti in 30 partite. C’era una volta ildi Fininvest, quello dei 52 punti da neopromossa e la qualificazione in Conference League mancata negli ultimi 90 minuti stagionali, oggi c’è il ricchissimodegli Hartono. Che spende sul mercato come una top d’Europa, che come all’altra estremità di Brianza sceglie un campione del mondo da mettere in panchina.

Il primo (e forse l'ultimo) Monza-Como in Serie A. Il Lecce cerca la svolta: lo spareggio col Venezia forse può essere l’ultima chiamata. MONZA. Passa a Cagliari l’ultimo treno per non retrocedere: "Dobbiamo provarci». ?Donna trovata morta e decapitata sui binari in Brianza, forse un suicidio. ESCLUSIVA TC - FRANCESCO ZANONCELLI: "Il Cagliari, tecnicamente e moralmente, ha qualcosa in più.... Giampaolo: “Monza forse all’ultima spiaggia, gara impegnativa e con molte incognite". Ne parlano su altre fonti

Il primo (e forse l'ultimo) Monza-Como in Serie A - (ilfoglio.it)

QS: Monza ora o mai più, quattro gare per il miracolo - (msn.com)

5 cose che (forse) NON hai visto in Inter-Monza - Grazie ad una impegnativa rimonta nel secondo tempo dopo che si trovava sotto di due gol, l’Inter è riuscita a battere 3-2 il Monza ultimo in classifica in Serie ... vi mostriamo cinque cose che forse ... (passioneinter.com)