Incidente muore in moto | perde il controllo del mezzo e finisce fuori strada

Firenzuola (Firenze), 4 aprile 2025 – Tragedia della strada in provincia di Firenze. Un uomo di 68 anni è morto mentre percorreva con la sua moto il passo del Giogo, non lontano da Firenzuola, sull'Appennino toscano. Secondo le ricostruzioni il centauro, nel pomeriggio di venerdì 4 aprile, stava percorrendo il passo quando ha perso il controllo del mezzo. Si sarebbe trattato dunque di un Incidente autonomo. Nel cadere, l'uomo è finito a bordo strada. L'impatto è stato molto violento. L'allarme sarebbe stato dato da alcuni automobilisti di passaggio. E' intervenuto il personale del 118 ma le condizioni del centauro sono apparse subito gravissime ed è morto poco dopo. Per i rilievi sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia Municipale. Si cerca di ricostruire adesso l'Incidente.

