Discoteche che hanno fatto la storia in Emilia Romagna | l' amarcord del mondo della notte

della movida notturna del tempo che fu. Ecco quali sono le ex disco che per anni hanno attirato la gente della notte, da Bologna a Rimini Ilrestodelcarlino.it - Discoteche che hanno fatto la storia in Emilia Romagna: l'amarcord del mondo della notte Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ora sono strutture abbandonate o tornate a nuova vita dopo gli sfarzimovida notturna del tempo che fu. Ecco quali sono le ex disco che per anniattirato la gente, da Bologna a Rimini

Discoteche che hanno fatto la storia in Emilia Romagna: l'amarcord del mondo della notte. Saranno sempre nei nostri cuori: discoteche che non ci sono più in Toscana, la lista. La discoteca che ha fatto la storia di Como torna per una notte speciale con i mitici anni ’80. Ritual Club, tempio dell’intrattenimento e dell’ospitalità in Costa Smeralda. Disco music: le 30 canzoni che hanno fatto ballare il mondo. Discoteche e locali famosi chiusi nelle Marche: viaggio tra i club storici. Ne parlano su altre fonti

Discoteche in Italia, sono davvero in crisi? Un'analisi del settore - Roma, 28 marzo 2025. È vero che le discoteche stanno attraversando un periodo di profonda crisi nel nostro Paese? È vero che, come qualcuno dice, questo tipo di divertimento sta perdendo “appeal” tra ... (msn.com)