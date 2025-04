Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 19:40

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con il raccordo anulare interno un veicolo in panne sta creando disagi tra classe B se sarai mentre è stato rimosso il precedente incidente altezza galleria Appia ora la situazione è in graduale miglioramento con coda in smaltimento tra Prenestina e in esterna code a tratti per traffico da Laurentina a Tuscolana più avanti e rallentamenti tra Tiburtina e il bivio per la 24 a causa di un incidente con ripercussioni per chi Provenendo dal tratto Urbano della A24 si mette sul Raccordo Anulare Giada Tor Cervara per quadrante sud della capitale ancora code a tratti sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino ad Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino da viale lago di Traiano a ponte della Scafa tutto in direzione Ostia chiudiamo con una notizia che ci porta in provincia di Latina previsto per questa sera alle 20-30 il termine dei lavori di rifacimento del Piano viabile del Ponte Badino sulla Pontina Terracina con conseguente riapertura al transito nel tratto interessato In entrambe le direzioni da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento della