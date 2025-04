Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente al km 494 sulla A1Firenze tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze prestare attenzione tu laFiumicino ancora file altezza Ponte della Magliana in direzione Eur è sul tratto Urbano della A24 in miglioramento la situazione in uscita dalla capitale con rallentamenti tra Portonaccio e Togliatti mentre in direzione centro permangono le code tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est ci possiamo sul Raccordo Anulare della capitale interna a causa del precedente incidente avvenuto in galleria a Piazza aumentate le code ora file già a partire dalla Nomentana in esterna ancora auto in coda per traffico da Laurentina a Tuscolana è il quadrante sud della capitale code a tratti sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino ad Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino da viale lago di Traiano al ponte della Scafa tutto in direzione OSS a te invece è tornata regolare su via Appia Vecchia tra la Statale Appia e Lanuvio a seguito della rimozione del presidente incidente chiudiamo con gli eventi nella capitale si sta svolgendo presso la nuova fiera dila 34a edizione di Romics il festival del fumetto Clemente proseguirà fino a domenica è aperto al pubblico Dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera per l'occasione sono stati aggiunti 10 treni straordinari e dedicati tra le stazioni diFiumicino aeroporto disponibili Inoltre alcune linee buste per fiera ditra cui la 701 808 e la 089 età Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ad un servizio della