Sprofondo Tottenham Postecoglou | Non è il mio ruolo soddisfare l’umore dei tifosi

Tottenham sta attraversando una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, come testimonia il 14esimo posto nella classifica della Premier League. Un nuovo fondo si è toccato con la sconfitta per 0-1 contro i rivali del Chelsea nella serata di giovedì. I sostenitori degli Spurs attribuiscono le cause delle deludenti prestazioni all'operato del club in sede di mercato ma anche alla scelte del tecnico Ange Postecoglou. Quest'ultimo, però, ritiene che non sia compito suo rispondere alle critiche dei tifosi o ricostruire il rapporto tra i supporters e i vertici della compagine britannica. Su quest'argomento si è soffermato il "Times".Leggi anche: Postecoglou ha capito che è al capolinea col Tottenham: «So che ci sarebbero tanti candidati»Crisi Tottenham, la posizione di Postecoglou"La 16esima sconfitta stagionale del Tottenham in Premier League ha portato ad intonare cori come "Non sapete cosa state facendo", quando Postecoglou ha sostituito Lucas Bergvall con Pape Matar Sarr nel secondo tempo .

