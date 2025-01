Ilfattoquotidiano.it - Strage di New Orleans, 15 morti. Spuntano video del killer: i sogni sull’Isis e l’intenzione di uccidere la famiglia

Aumentano le vittime delladi New, dove l’attentato terroristico perpetrato da Shamsud-Din Bahar Jabbar ha ucciso 15 persone. Col passare delle ore emergono sempre più informazioni sul, che con sé aveva una bandiera dell’Isis: l’uomo ha realizzato una serie di registrazioniprima della, tra cui una in cui afferma di essersi unito all’autoproclamato Stato Islamico. Ilnon è visibile perché è buio, ma le autorità ritengono che le registrazioni siano state effettuate mentre guidava di notte dal Texas – dove abitava – alla Louisiana, sebbene il momento esatto non sia ancora chiaro. Nelle registrazioni Jabbar fa riferimento al suo divorzio e a come inizialmente avesse pianificato di riunire la suaper una “festa” condi ucciderla. L’attentatore parla anche di come abbia cambiato i suoi piani e afferma di essersi unito all’Isis.