Secret Level, Microsoft ha rifiutato un crossover tra Halo e DOOM

Untra Master Chief died ilSlayer disembrava un sogno a portata di mano per i fan con, maha risposto con un netto “Nah”. L’idea, concepita dai creatori della serie antologica di Amazon Prime dedicata ai videogiochi, è stata scartata nonostante il potenziale enorme di questa collaborazione.Come riportato da Forbes, questo rifiuto ha suscitato dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori, lasciando spazio a ipotesi sul perchéabbia deciso di dire no a un progetto che sembrava una certezza. La proposta per l’episodio è nata da Tim Miller e Dave Wilson, creatori di, che hanno immaginato un incontro tra i due iconici personaggi.Wilson ha raccontato di aver dedicato un intero weekend alla scrittura di una lettera appassionata che celebrava la sua infanzia e l’amore per entrambi i giochi.