Sci Alpino Sarrazin esce dalla terapia intensiva | andrà in Francia per la riabilitazione

Sarà trasferito in una struttura sanitaria a Lione Cyprien, gravemente infortunato durante la tappa di Coppa del Mondo di SciMaschile a Bormio. Il campione transaveva subìto una brutta caduta in pista nella discesa libera (leggi qui).Era andato a sbattere contro la rete protettiva, riportando un ematoma subdurale, eliminato poi con l’intervento chirurgico all’Ospedale di Sondalo (Sondrio).Lo sciatore francese ha lasciato lae sarà, allora, trasferito nel reparto neurologico della struttura sanitaria. Qui, il campione transproseguirà il percorso di recupero e di.Come riporta l’Ansa – La federsci francese (Ffs) spiega in una nota che non è possibile fare previsioni sui temi di rientro alle gare del discesista: “La durata della indisponibilità al momento non può essere determinata, avrà bisogno di un lungo periodo di recupero prima di inizierà la