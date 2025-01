Oasport.it - Sara Curtis: “Porto avanti dorso e stile libero. Con la 4×100 sogniamo la medaglia, cerco di essere una persona migliore”

è stata una delle grandi protagoniste della stagione invernale per la Nazionale italiana di nuoto, confermandosi una delle giovani più interessanti in vista del prossimo quadriennio olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028. La diciottenne piemontese ha dato spettacolo tra novembre e dicembre in vasca corta, dominando la scena agli Assoluti di Riccione (doppiette 50-100) e ben figurando anche ai Mondiali di Budapest con l’oro nella staffetta 4×50mista e due finali individuali (50 sl e). L’azzurra ha fatto il punto della situazione ai microfoni di OA Sport, proiettandosi anche ai prossimi obiettivi da inseguire nel medio-lungo periodo.Ti aspettavi questi risultati nella stagione invernale?“No, in realtà non me li aspettavo. Perché io fino all’anno scorso ho sempre avuto il pensiero costante di andare molto più forte in vasca da 50 metri che da 25.