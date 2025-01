Ilrestodelcarlino.it - Sabattini, dalla Serie D alla Terza categoria: "Ma per il Fano Calcio rifarei questa scelta"

Alessandro, vent’anni da compiere il prossimo novembre, è il giovane che più si è messo in mostra con la maglia granata inprima parte della stagione. L’attaccante con 9 reti nelle 10 gare che contano (non fa fede il match col Corinaldo, fuori classifica) è il capocannoniere di una squadra che marcia con una media di cinque gol a partita. Sabato scorso nell’amichevole col Muraglia è uscito nella ripresa perché ha accusato un dolore muscolaregamba sinistra al momento del tiro, ma si spera che non sia nulla di grave., fino a questo momento soddisfatto dinuova avventura a? ProvenendoVigor Senigallia e da una stagione inD, quel è stato il "sentimento"notizia di dover ripartire? "Sono molto soddisfatto del mio nuovo percorso innuova società, sopratutto per l’impegno che ognuno di noi mette fuori e dentro il rettangolo da gioco.