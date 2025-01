Puntomagazine.it - Qualiano: buca in via Campana segnalata in maniera grossolana

In viauna nuovada un cartone e da un triangoloQuesta mattina, in redazione è giunta una segnalazione corredata da un video, inviata da un residente di, si tratta di ViaDal filmato è ben evidente un cedimento del manto stradale, provocato verosimilmente da un infiltrazione d’acqua.Colpisce, del tutto, ladella segnalazione, operata con un segnale di pericolo ed un cartone infilato nella cavità.Il cedimento difatti non è stato circoscritto ne messo in sicurezza come si conviene, di conseguenza chiunque vi può accedere, rischiando gravemente la propria incolumità.La segnalazioni di pericolo e l’inaccessibilità alle zone di pericolo devono essere una priorità per l’amministrazione comunale. L’adozione di soluzioni, come quella mostrata nel video, non è accettabile in un contesto urbano che merita attenzione e cura.