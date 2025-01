Ilgiorno.it - Otto tombe divelte in frazione Cologna. La rabbia dei parenti dopo la scoperta

Per molte persone è un’abitudine recarsi al cimitero l’ultimo giorno dell’anno per "salutare" i propri cari che lì riposano, mettendo in pratica quella "corrispondenza d’amorosi sensi" di cui in modo tanto appropriato seppe scrivere Ugo Foscolo. Ed è proprio a un passaggio del carme "Dei sepolcri" che Elena Panizza è partita, per denunciare su un quotidiano locale online quanto accaduto nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre al cimitero didi Tirano. Qui il mattino dell’ultimo dell’anno, l’amara, tra cui quella del padre della donna,, prese a calci e "spezzate da piedi e mani sacrileghi". Oltre ai danni materiali l’atto vandalico è grave dal punto di vista simbolico – ha scritto Panizza - perché rappresenta una grave violazione del culto dei defunti, perché colpisce singoli individui e ferisce la comunità nel suo insieme.