Neil Young si ritira da Glastonbury 2025 | Il festival non è come lo ricordavo

non prenderà parte alla prossima edizione di, ilmusicale inglese che accoglie ogni anno decine di artisti internazionali. A dare l’annuncio del proprio ritiro è lo stesso cantautore, attraverso una lettera aperta ai fans pubblicata sul sui sito,Archives.«I Chrome Hearts e io non vedevamo l’ora di suonare a, uno dei miei concerti all’aperto preferiti di tutti i tempi», si legge nel comunicato, «Ci è stato detto che la BBC ora è partner e voleva che facessimo molto per cose a cui non siamo interessati. Sembra cheora sia controllato da aziende e non èlo».non sarà a: le motivazioninel 2009Il motivo del dietrofront di, dunque, sarebbe da attribuire all’eccessiva ingerenza da parte del colosso televisivo britannico.