Tpi.it - Misterioso furto a Manfredonia: rubati 70 metri di binari

Leggi su Tpi.it

, in provincia di Foggia, sono staticirca 70diferroviari. Lo hanno scoperto nel mattino del primo gennaio le Guardia ambientali durante i consueti controlli sul territorio per la salvaguardia dell’ambiente.Ilè avvenuto in località Colline dei Lentischi sulla tratta ferroviaria dismessa che conduce al porto industriale di Manfedonia.Isono stati “tagliati” e prelevati utilizzando la fiamma ossidrica approfittando dello stato di semi-abbandono della tratta. Il responsabile delle Guardie Ambientali di, Alessandro Manzella, ha immediatamente informato Ferrovie dello Stato.Resta un mistero il movente del. Nei giorni scorsi alla vecchia stazione ferroviaria diOvest, anche questa in disuso, erano statii motori dei cancelli elettrici e diverse telecamere dell’impianto di videosorveglianza.