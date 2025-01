Milano smoke free Giuseppe Remuzzi | Divieto da applicare in tutta Lombardia

Leggi su Ilgiorno.it

, 2 gennaio 2025 – Il ricordo del professortorna a un viaggio “da incubo” dall’Italia al Giappone, negli anni ’80. All’epoca si poteva ancora fumare in aereo, e si trovò circondato da passeggeri che accendevano una sigaretta dopo l’altra. “Mi è rimasta impressa a distanza di decenni la sensazione terribile di essere in trappola e il desiderio di atterrare il prima possibile – racconta –. Da allora tanti passi avanti sono stati fatti, e mi farebbe piacere se ilora in vigore avenisse esteso alae poi anche a livello nazionale”. Il ricercatore bergamasco, dal 2018 alla guida dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di, sogna città, paesi e anche luoghi di lavoro ““, con le sigarette al bando. Quale valenza può avere, per la campagna anti-fumo, la misura ora in vigore a? "Lo ritengo un provvedimento molto importante per tre motivi.