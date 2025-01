Pianetamilan.it - Milan, le ultime dall’allenamento: recuperate tre pedine. Su Leao invece…

Leggi su Pianetamilan.it

Domani sera andrà in scena la semifinale di Supercoppa italiana fra Juventus e. Sergio Conceicao, nuovo tecnico rossonero, dovrà dunque preparare subito una sfida delicata per la sua prima partita sulla panchina del Diavolo. Intanto, quest'oggi il gruppo rossonero si è ritrovato per la consueta rifinitura alla vigilia del match. All'allenamento di quest'oggi erano presenti anche Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada, ma è sul campo che arrivano le novità principali. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, infatti, Sergio Conceicao potrà contare sul recupero di ben tre. Parliamo di Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic. I tre, ovviamente, non avranno i 90 minuti nelle gambe e il tecnico rossonero valuterà, tra la rifinitura di oggi pomeriggio e la sgambata di domani, la formazione che scenderà in campo contro i bianconeri di Thiago Motta.