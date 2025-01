Pianetamilan.it - Milan, c’è voglia di cambiare? Tanta curiosità per Conceicao, ma attenti a…

Nel giro di pochi giorni sembra essersi ribaltata l'atmosfera attorno al. Dal pessimismo cosmico alla grande, Sergioha già dato una bella scossa all'ambiente. Il tecnico portoghese si è presentato e ha promesso meno parole e più fatti: c'è da lavorare e lavorare e ancora lavorare. I doppi allenamenti, le chiacchierate private, l'attenzione ai dettagli e uno spirito di sacrificio da forgiare nuovamente. I giocatori, da quello che si vocifera, sembrano aver accolto in modo positivo l'atteggiamento del loro nuovo allenatore, ma la partita contro la Juventus di domani diventa subito un bel banco di prova. Già, perché, vuoi o non vuoi, quella di domani è pur sempre una sfida di Supercoppa. Vincere e raggiungere la finale, contro la vincente fra Inter e Atalanta, conseguirebbe una bella iniezione di fiducia, in primis a un gruppo che ha il vitale bisogno di riscoprirsi forte.