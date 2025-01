Lanazione.it - Lucchese su Motolese. Piace il baby del Bologna

Non è più un mistero che allarebbe portare dentro l’attaccante esterno di 22 anni Mattia Gaddini,doc. L’Arezzo è disposto a cederlo in prestito ai rossoneri, ma la trattativa è di fatto in stand-by. Perché possa sbloccarsi, è necessario che Gorgone cambi il modulo tattico offensivo, perché in quel ruolo di ala sinistra, c’è già Fedato, anche se quest’ultimo non gioca una partita da diversi mesi. Dopo le sicure partenze di Costantino (Catania), di Brotini (Livorno), di Djibril (Picerno) e Dumbravanu (Messina), il diesse Ferrarese proverà a convincere il Pescara a riprendersi Sasanelli, mentre Cartano dovrebbe rientrare alla Carrarese. Nessuna conferma alla voce di un possibile scambio di portieri: Anacoura alla, Palmisani di ritorno al Frosinone, come non ha trovato conferma la notizia che lasia interessata all’attaccante finlandese di 25 anni Eetu Vertainen.