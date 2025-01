Oasport.it - LIVE Arnaldi-Opelka 6-7, 2-1 ATP Brisbane 2025 in DIRETTA: l’americano vince un lungo tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Doppio fallo, il quarto del match per lo statunitense.15-15 Scappa in lunghezza il rovescio del.15-0 Prima al centronte.Palle nuove.2-1 Gioco: servizio al corpo per l’azzurro che rimane avanti nel punteggio.40-15 Grande guizzo in avanti diche si avventa sulla risposta scentrata dell’avversario, gioca il back in contropiede e poi chiude con la volee a campo aperto.30-15affossa ai piedi della rete il rovescio.15-15impatta benissimo la risposta di rovescio e trova ilnte inlinea.15-0 Prima al centronte.1-1 Gioco: termina in corridoio la risposta di rovescio di Arnali.Seconda40-30 Prima ad uscirente.30-30 Si ferma a metà rete il dritto diche ha da recriminare in questa circostanza.