L’ho fatta grossa mi mandano via Grande Fratello Ilaria confessa dopo il fatto choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

Manca ancora un po’ alla prossima puntata delma si preannuncia già scoppiettante. Questo perchéla precedente, l’ultima del 2024 andata in onda lunedì 30 dicembre, si è scatenato il vero caos tra i concorrenti. Nella notte è successo di tutto: Helena Prestes ha litigato con Shaila Gatta e le ha vomitato addosso una serie di offese, alcuni inquilini si sono scagliati contro Lorenzo Spolverato perché ha difeso Maria Monsè e, come se non bastasse, qualcuno potrebbe essere arrivato alle mani.Alle 5 del mattino alcuni concorrenti erano in cucina, quando dalla camere si sono sentite indistintamente le urla diGalassi ed Helena Prestes. E a quel punto Chiara Cainelli, rivolgendosi ai suoi compagni ha detto: “Le sta mettendo le mani addosso oddio”. Il pubblico che seguiva la diretta era incredulo, ma è rimasto anche appeso perché la regia ha prontamente tolto l’audio e inquadrato il giardino vuoto.