Panorama.it - L’Egitto guarda con preoccupazione a Damasco

Il presidente egiziano Fattah al Sisi è inquieto a causa della crisi siriana. “La loro missione in Siria è finita e il prossimo obiettivo è rovesciare lo Stato egiziano”, ha dichiarato alcuni giorni fa, senza entrare nel dettaglio. “Nella loro strategia, devono rompere la coesione dello Stato e degli egiziani, rompere l'unità tra musulmani e cristiani”, ha proseguito. “Non esiteremo a proteggere il nostro popolo e a salvare la sicurezza nazionale dell'Egitto”, ha concluso.Pur non citandola esplicitamente, è chiaro che il leader egiziano si riferisse alla Fratellanza musulmana: un’organizzazione di cui è storicamente un acerrimo nemico. Quella stessa Fratellanza musulmana che ha esultato per l’ascesa al potere, a, di Mohammed al Jolani. D’altronde, non è un mistero che quest’ultimo sia riuscito a condurre vittoriosamente la sua offensiva contro il regime baathista di Bashar al Assad grazie al sostegno di Turchia e Qatar: i due principali sostenitori dei Fratelli musulmani.