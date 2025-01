Lanazione.it - La Befana arriva a Terontola, festa in piazza Nazioni Unite

Arezzo, 2 gennaio 2025 - Proseguono gli eventi di Natale di Stelle, prossimo appuntamento è sabato 4 gennaio adove si terrà il «Mercatino della». L’evento recupera il programma dell’iniziativa rinviata per maltempo e si svolgerà dalle 15 fino alle 21,30 nell’area antistante alla stazione ferroviaria. Sono previste esibizioni di mountain bike grazie all’Asd Ciclismocategoria Giovani, lo spettacolo dell'Allegra brigata del Cam «Christmas in Bubble» e tante attività per i più piccoli fra cui truccabimbi e bolle giganti. Aperti fino a sera l’area drink & food e lo spazio musica e relax con Alex Santiago dj e «Simona Voice». Fino al giorno dell’Epifania a Cortona saranno in funzione tutte le attrazioni (Santa Claus Virtual Express, Giochi di Luce e la mostra del modellismo) e aperti i mercatini inGaribaldi e Signorelli.