.com - Kingdom Come: Deliverance è il primo gioco gratis del 2025

Leggi su .com

è ildell’anno che puoi scaricarefino alle ore 17 del 2 gennaio quando sarà disponibile un altro.Ricorda che basta avere un account su Epic Games store per poter scaricare sul proprio PC e poterci giocare quando si vuole ai giochiche Epic regala. Saranno tuoi per sempre e potrai spostarli su tutti i PC che vuoi perché rimarranno per sempre nella tua libreria.PEGI:vengono classificati i videogiochiSe sei un appassionato di giochi di ruolo storici e immersivi, oggi è il tuo giorno fortunato!, il celebre titolo sviluppato da Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver, è disponibile gratuitamente sull’Epic Games Store fino alle ore 17:00 per i PC WindoWs. Questa è un’occasione imperdibile per immergersi in un’avventura unica ambientata nel cuore dell’Europa medievale.