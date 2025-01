Zonawrestling.net - Jeff Jarrett: “Ho firmato il mio ultimo contratto, voglio vincere il titolo AEW prima di finire”

Ieri notte a Dynamite Fight For The Fallen,ha parlato ai fan fornendo aggiornamenti sul suo futuro così come aveva promesso di fare durante il pre show di Worlds End.si è presentato davanti al pubblico di Asheville, Nord Carolina, con aria seria dicendo che da un po’ sta pensando di appendere gli stivali al chiodo, ma poi ha espresso le sue vere intenzioni.Last Danceha parlato ai fan durante la puntata di Dynamite di ieri notte. Double J ha ripercorso la sua carriera, compreso l’aver contribuito a dare vita alla TNA (senza però mai nominarla). Poi ha preso in mano i suoi stivali rossi e tutto faceva pensare ad un imminente ritiro. Il pubblico ha iniziato a intonare il coro “No!” e lui ha così replicato: “Certo che no!. Il pensiero che ho fisso in testa e che quando si prendendo i rischi più grandi la ricompensa sarà più grande”.