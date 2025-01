Inter-news.it - Inzaghi: «Lautaro Martinez grande partita! Le condizioni di Bastoni»

Perancora una finale di Supercoppa Italiana, la quarta su quattro da quando è allenatore dell’Inter. Dopo la vittoria per 2-0 in semifinale contro l’Atalanta, il tecnico si è espresso anche in conferenza stampa.CONFERENZA STAMPAPOSTINTER-ATALANTACome fa l’Inter a dominare così spesso l’Atalanta?Per quanto riguarda ladi stasera abbiamo avuto un atteggiamento ottimo. Abbiamo messo corsa, aggressività e concentrazione massima: ho fatto i complimenti, chiaramente, ai ragazzi però sappiamo di aver fatto solo un primo passo. Manca l’ultimo, la finale di lunedì che sarà ancora più importante di stasera. Vincere la Supercoppa è diventato molto più difficile del passato, l’abbiamo già visto l’anno scorso: fare la finale tre-quattro giorni dopo la semifinale non è semplice.