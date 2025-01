.com - Inter in finale Supercoppa, Atalanta battuta 2-0

(Adnkronos) – E’ l’la prima finalista dellaItaliana in corso a Riyad. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto l’per 2-0 nella prima semi, grazie alla doppietta di Dumfries nella ripresa al 49? e al 61?. L’approda inper la quarta volta consecutiva e ora attende la vincente della sfida di domani tra Milan e Juventus. Al 2? subito occasione per l’con Thuram che si invola, doppia conclusione di Lautaro ri, poi Zappacosta mette in angolo il tap in di Barella. L’continua ad attaccare e al 10? girata di Lautaro Martinez con Carnesecchi che salva i suoi. L’si fa vedere al 16? sul cross di Ruggeri, una deviazione favorisce Scalvini che, da due metri, manda di testa tra le braccia di Sommer. La spinta della squadra di Inzaghi non si arresta e al 21? è ancora Carnesecchi che respinge prima su Lautaro e poi su Dimarco.