Ilrestodelcarlino.it - Inizio di 2025 in campo pensando all’Entella

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Covisoc, Procura Federale, deferimenti e penalizzazioni. Dagli ’impicci’ di fine anno del Rimini cercano di stare alla larga Buscè e i suoi. Che in questi giorni (anche ieri nel primo giorno del nuovo anno) non hanno mai smesso di correre continuando a preparare i novanta minuti che il Rimini lunedì, nel giorno della Befana, giocherà suldella Virtus Entella alla ripresa del campionato dopo la sosta. Una gara di quelle decisamente toste, contro una delle tre prime della classe, per capitan Colombi e compagni (nella foto i vincitori dell’ultimo torneo in famiglia dell’anno) che hanno chiuso il 2024 con il pareggio casalingo contro il Carpi. E ora sono pronti ad aprire ilcon due trasferte di quelle da missione impossibile. Perché dopo aver affrontato l’Entella a Chiavari, i biancorossi il turno successivo andranno a bussare alla porta del Pescara, un’altra delle tre prime della classe del girone B.