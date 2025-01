Incidente sulla Statale 12 a Civitavecchia | due auto ribaltate nessun ferito grave

Leggi su Ilfaroonline.it

Santa Marinella, 2 gennaio 2024 – Oggi pomeriggio, intorno alle 15, i vigili del fuoco disono intervenuti per unstradale avvenuto12, al chilometro 40 in direzione Nord. Duemobili sono entrate in collisione per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto ha provocato il ribaltamento di entrambi i veicoli.Intervento dei soccorsiAl momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, gli occupanti delle due vetture erano già stati presi in carico dai sanitari presenti sul posto e trasportati all’ospedale Queen di. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sembrano destare preoccupazione.Traffico e gestione dell’areaL’ha provocato un blocco totale del traffico veicolare12. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti, mentre la Polizia Stradale e la Societàstrade si sono occupate della gestione del traffico e dei rilievi del caso.