In centinaia sul pizzo Formico per salutare il nuovo anno

. Un cielo terso e un tiepido sole, uniti dalla volontà di ritrovarsi dopo i brindisi della notte e dal ricordo di un grande amico “andato avanti” il giorno di Natale. Sono stati(secondo alcuni più di mille) gli escursionisti che si sono dati appuntamento mercoledì 1° gennaio ai 1.632 metri della vetta delper la tradizionale messa di Capod.Ai piedi della grande croce innalzata in territorio di Clusone nel 1933 a celebrare il rito è stato don Tommaso Frigerio, vicerettore del Seminario di Bergamo. Non poteva mancare un ricordo per don Martino Campagnoni, spentosi a 97 anni il giorno di Natale di quest’.Fu proprio lo storico direttore del Patronato San Vincenzo di Clusone, nel 1970, a trasformare in puntuale pellegrinaggio l’abitudine di salire sulcon alcuni amici (fra cui Attilio Pezzoli e Guerino Giudici) la mattina di Capod