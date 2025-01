Laspunta.it - Il richiamo del Presidente Mattarella e lo stimolo ad un nuovo impegno civico.

Leggi su Laspunta.it

L’ articolo 87 della Costituzione evidenzia che ildella Repubblica, è il garante dell’unità Nazionale.Come ogni anno, ildella Repubblica tiene il discorso di fine anno.Il discorso attuato daldella Repubblica, fine 2024 è stato molto ricco di contenuti.Sicurezza, sanità, lavoro, politiche giovanili, sociale.Ogni singola tematica è collegata al contesto di Nazione che al suo interno, vige la concezione culturale di comunità.Il costantealle forze politiche che rappresentano il Parlamento, sono un monito per mettere in campo una politica pragmatica.Purtroppo, l’Italia sta conoscendo unpartito, gli astenuti.Se la maggioranza degli Italiani sta decidendo di non andare a votare, significa che i cittadini non hanno più fiducia e sopratutto, non si sentono rappresentati.