Il ‘Red Carpet’ di Alessia Marcuzzi, Valeria Marini, Melissa Satta e Brenda Lodigiani

Arriva su Prime Video il 9 gennaio 2025 nuovo game show italiano Original Red Carpet – Vip al tappeto, prodotto da Blu Yazmine per Amazon MGM Studios. Quattro episodi di puro divertimento condotti da, che sarà non solo presentatrice ma anche “capo” di un’improbabile agenzia di bodyguard. Ad arricchire lo spettacolo, il commento irresistibile della Gialappa’s Band (Marco Santin e Giorgio Gherarducci).“È un red carpet lunghissimo, che sembra non finire mai!”, ci spiega la conduttrice. “Si susseguono imprevisti pazzeschi che le celebrities devono affrontare. Come puoi vedere dal mio vestito, io non sono la celebrity ma sono la boss. È un ruolo inedito per me soprattutto perché sono io che ho assoldato tutti i bodyguard, quindi immagina che cosa ne è venuto fuori! E ti lascio immaginare anche cosa possa dire la Gialappa’s sul mio essere ‘boss’.