Agi.it - Il ministero annulla le modifiche all'Università per stranieri di Reggio Calabria. Falcomatà esulta

Leggi su Agi.it

AGI - Quello che si è consumato all'per"Dante Alighieri" dipuò essere definito un pasticcio, tanto che è dovuto intervenire ildell'e della Ricercando lestatutarie già pubblicate in Gazzetta Ufficiale. “Salutiamo con soddisfazione l'intervento deldell'e della ricerca in merito alla modifica dello statuto dell'per‘Dante Alighieri' di, avanzata con tracotanza dall'autoproclamato Cda che non rappresenta la prestigiosa istituzione accademica, che l'ha bollata come priva di effetti”. Così il sindaco metropolitano di, Giuseppe. La notizia giunge all'esito dell'incontro ufficiale, avuto qualche giorno addietro dal Sindacocon la ministra Bernini, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto e la segretaria generale del