Latuafonte.com - Grande Fratello, quando va in onda a gennaio 2025: calendario puntate

Leggi su Latuafonte.com

va inla nuova puntata del? Le date previste per gli appuntamenti del reality show condotto da Alfonso Signorini nel mese disono tante. Si inizia con la 21esima puntata, che non andrà inlunedì 6, come molti credono. Infatti, questa serata slitta e la programmazione di Canale 5 prevede il doppio appuntamento settimanale. Dunque, il reality show andrà inin prima serata due volte a settimana. Ma vediamo ora insieme quali sono le date da segnarci per seguire le dinamiche, nel prime time di Canale 5, dei concorrenti presenti nella Casa più spiata d’Italia.va inla nuova puntata nelLeggi anche:Vip sggi oggi: Shaila, Helena, Stefania e Bernardo. Chi si salvaDopo l’ultima del 2024 di lunedì 30 dicembre, la 21esima puntata aprirà il nuovo anno del