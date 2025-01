Thesocialpost.it - Gf, Luca Calvani racconta l’attacco di panico di Helena Prestes: “Ho avuto paura”

Tensione nella Casa del Grande Fratello: Scontro Trae Shaila GattaLa casa del Grande Fratello è stata teatro di un acceso scontro che ha scosso profondamente gli equilibri tra i concorrenti. Nella notte successiva alla puntata del 30 dicembre 2024,, modella brasiliana, haun violento confronto con Shaila Gatta, ex velina e coinquilina, che si è concluso con un malore pere l’intervento dei compagni di avventura.Uno Scontro Iniziato in DirettaLa tensione è esplosa già durante la puntata serale, quando Shaila ha accusatodi utilizzare il legame con Zeudi Di Palma per aumentare la propria visibilità, insinuando inoltre un presunto interesse non sopito verso Lorenzo Spolverato. Queste affermazioni hanno provocato una reazione furiosa da parte di, che ha risposto con insulti pesanti e parole forti, scatenando un acceso dibattito sia nella casa che tra il pubblico.