Bollicinevip.com - GF, Ilaria Galassi rischia la squalifica, parla lei: “Dovranno prendere qualche provvedimento”

Leggi su Bollicinevip.com

ha esagerato con Helena Prestes? Il GF potrebberlaHelena Prestes duramente attaccata daal, la gieffina verràta?Dopo la ventesima puntata del Grande Fratello è scoppiata un’accesa lite traed Helena Prestes, mentre le due urlavano in camera da letto Chiara Cainelli ha detto: “Le sta mettendo le mani addosso oddio.”al Grande Fratello (Screen video Mediaset Infinity) La regia ha subito cambiato inquadratura, al momento infatti non è ancora noto cosa sia accaduto tra le due gieffine. Laperò ha ammesso di aver sbagliato nei confronti della modella brasiliana, ha anche detto che spera che vengano presi dei provvedimenti per come si è comportata con Helena.Durante una chiacchierata con Jessica Morlacchi nelle scorse ore la gieffina ha detto: “Io te lo dico, mi auguro che prendanoper il comportamento che ho avuto l’altra notte.