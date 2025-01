Nerdpool.it - Fiore di pietra 1 – Resistere alle atrocità della guerra

Alternando tra serie più moderne e manga inediti del passato, la collana Doku di Coconino Press continua a proporre titoli imperdibili e di altissimo livello, comedidi Sakaguchi Hisashi. Autore poco conosciuto in Italia, ha anche lavorato al fianco di Tezuka Osamu e sono proprio le sue parole in quarta di copertina a definirlo “un vero poeta”. In questa storia completa in cinque volumi, le vite di diversi individui si intrecciano sullo sfondo di un’Europa sconvolta dalla SecondaMondiale.di1 – Sakaguchi Hisashi; Coconino PressLa fine dell’innocenzaJugoslavia, 1941. Nel villaggio di Damas la vita sembra svolgersi come di consueto. Krilo è un ragazzino un po’ ribelle e poco interessato a frequentare la sua scuola, nella quale è appena arrivato un nuovo maestro per una supplenza.