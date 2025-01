Ilgiorno.it - Ecobonus, calvario senza fine. Bomba sociale pronta a esplodere

Il nuovo anno è partito nel peggiore dei modi per le 900 famiglie dei civici 4, 6 e 7 di via dei Pini in balia dei lavori del 110%. Gli inquilini sono costretti a vivere da 4 anni in un cantiere eterno, con palazzine sventrate e terrazzi inutilizzabili, esasperati dal degrado e dalla sporcizia che li tiene prigionieri in casa. Dopo le proteste di questa estate da parte dei cittadini coinvolti, la società che ha in appalto i lavori, Fenice Srl (oggi Sbr), aveva promesso di riprendere i lavori il 9 settembre, poi si è passati a ottobre, poi a novembre. Poi finalmente sono arrivati alcuni operai, un manipolo, che in alcuni giorni hanno lavorato. Ma sostanzialmente la situazione è rimasta la stessa. E da ieri, primo gennaio, l’è sceso al 65%. Lo stato dei lavori vede in alcuni stabili la realizzazione di circa il 70% dei lavori per quanto riguarda il “sisma bonus“, mentre per l’almeno al civico 4 non sono proprio partiti.